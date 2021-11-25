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Общество25 ноября 2021 6:48

Новая школа откроется в Шушарах в 2023 году

Учебное заведение будет рассчитано на 1,3 тысячу мест
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Шушарах строят новую большую школу

В Шушарах строят новую большую школу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Шушары Санкт-Петербурга откроется новая школа на 1375 детей. Она расположится на Колпинском шоссе и откроется лишь в 2023 году. Однако сейчас уже началось строительство учебного заведения. Об этом 25 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- Объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Опасений, что будут сорваны сроки, нет – работы идут по графику. Подрядчик ответственный, - рассказала врио главы Пушкинского района Вера Семенова.

В школе будут учиться дети с первого по одиннадцатые классы. В ней будут сразу два спортивных зала, два бассейна с душевыми. Кроме того, планируется создать там лаборатории для анализа воды и мастерские.

Также в Славянке строятся еще одна большая школа и детский садик, который сможет принять 280 малышей.