Новая школа откроется в Шушарах в 2023 году

В Шушарах строят новую большую школу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Шушары Санкт-Петербурга откроется новая школа на 1375 детей. Она расположится на Колпинском шоссе и откроется лишь в 2023 году. Однако сейчас уже началось строительство учебного заведения. Об этом 25 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- Объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Опасений, что будут сорваны сроки, нет – работы идут по графику. Подрядчик ответственный, - рассказала врио главы Пушкинского района Вера Семенова.

В школе будут учиться дети с первого по одиннадцатые классы. В ней будут сразу два спортивных зала, два бассейна с душевыми. Кроме того, планируется создать там лаборатории для анализа воды и мастерские.

Также в Славянке строятся еще одна большая школа и детский садик, который сможет принять 280 малышей.