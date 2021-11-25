Мальчик попал в реанимацию в Петербурге с отравлением психотропным веществом

Подросток попал в реанимацию с отравлением психотропным веществом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мальчик попал в реанимацию с отравлением неизвестным психотропным веществом. В два часа ночи 24 ноября 2021 года 14-летнего подростка госпитализировали из квартиры дома 34 по улице Ленина, где он живет вместе с мамой и бабушкой. Мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мать мальчика объяснила, что около девяти часов вечера сын вернулся домой. Он был в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно. Из-за этого женщина решила вызвать бригаду скорой помощи, - пояснили источник.

На данный момент самого мальчика опрашивать нельзя. Он находится под присмотром врачей.

Известно, что подросток является сложным. С 11 лет он состоит на учете в полиции за антиобщественное поведение, а с 14-ти как подозреваемый по делу об ограблении.