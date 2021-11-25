Еще 1067 семей очередников из Петербурга получат деньги на квартиры в 2021 году

Еще более тысячи семей из числа петербургских очередников смогут улучшить свои жилищные условия. До конца года им будут выплачены денежные субсидии от правительства города. На это цели из бюджета дополнительно выделено три с лишним миллиарда рублей.

- Социальные выплаты получат многодетные семьи, участники программы «Молодежи – доступное жилье», семьи с детьми-инвалидами, а также работники бюджетной сферы, - сообщает пресс-служба Смольного.

До конца года деньги на покупку квартиры получат 1067 семей, в том числе 103 семьи с детьми-инвалидами, 365 многодетных и 412 молодых семей.

Всего в 2021 году субсидии перечислены (или будут) около пяти тысячам семей очередников. Общее финансирование жилищных в Петербурге составит около 14,9 млрд рублей. А в 2022 году эта цифра вырастет до 17,5 млрд.