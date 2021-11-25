В Петербурге студент вызвал полицию из-за взлома квартиры и сам оказался задержанным

Студента в Петербурге задержали за наркотики, когда он сам вызвал полицию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге студент позвонил в полицию и попросил побыстрее приехать к нему, так как неизвестные выламывают дверь в квартиру, но по итогу его самого задержали. История произошла в седьмом часу вечера 23 ноября 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В экстренную службу 112 позвонил 18-летний молодой человек, который просил помощи, так как к нему в квартиру дома 101/2 по Витебскому проспекту пытались проникнуть неизвестные и выламывали дверь, - сообщил источник.

Когда полиция прибыла на место, то никаких посторонних людей не увидела. Зато в квартире студента нашли крупную партию наркотиков - 106 граммов мефедрона.

Известно, что квартиру парень снимал у знакомого по устному договору. В отношении студента возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.