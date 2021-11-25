В Комздраве заявили о спаде четвертой волны коронавируса в Петербурге

Количество заболевших и госпитализированных снизилось. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Комитете по здравоохранению Петербурга заявили о спаде четвертой волны коронавируса в городе. Об этом на заседании профильной комиссии Заксобрания сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Комздрава Мария Дарьина.

- Количество вакцинированных увеличилось, заболеваемость снижается. Число свободных коек достигло 25%, - приводит слова Дарьиной «Деловой Петербург».

По оценке комитета, сейчас на стационарном лечении находятся 6,5 тысяч горожан. Этот показатель уменьшился на 10% за неделю и на 16% - за две недели.

В Комздраве отметили не только спад заболеваемости в городе, в том числе благодаря массовой вакцинации, но и рассказали о результатах эффективности прививок. Так, у привитых горожан риск заболеть тяжелой формой COVID-19 снижается в три раза.