Суд не стал отменять приговор в 20 лет тюрьмы преступникам, расстрелявшим машину ОМОНа в Мурино

Суд оставил в силе приговор за нападение на машину ОМОНа в Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Городского суда Петербурга в отношении троих мужчин, которых в сентябре 2020 года признали виновными в нападении на машину ОМОНа в Мурино.

- Рассматривать жалобу осужденных начали еще в начале августа. Теперь решение, по которому Аркадий Нусимович и Геннадий Левинский получили по 22 года, а Алексей Геворкян 20 лет колонии строгого режима, вступило в силу, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что нападение на машину ОМОНа, нелегально перевозившую деньги на зарплату строителям, произошло в декабре 2015 года. Тогда один полицейский погиб, а второй серьезно пострадал. 22 миллиона рублей были похищены.

Позднее подозреваемых задержали, но они вину не признала. А в 2019 году суд присяжных их оправдал. Однако потом приговор был пересмотрен и осенью 2020 года горсуд вынес новый, обвинительный, вердикт.