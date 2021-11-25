Омскую улицу и Перевозной переулок в Петербурге закроют для проезда с 26 ноября

Омскую улицу и Перевозной переулок закроют в Петербурге с 26 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 26 ноября 2021 года закроют проезд по Омской улице и Перевозному переулку. Это связано с работами на инженерных сетях. О перекрытиях автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 26 ноября 2021 года по 3 июля 2022 года будет полностью закрыт проезд по Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе, - сообщили в инспекции.

Также с 26 ноября закроется проезд по Перевозному переулку от улицы Стахановцев до Новочеркасского проспекта. Вплоть до 25 января 2022 года на этом участке будут проходить работы по прокладке теплосети.

А с 27 ноября по 12 декабря на Дальневосточном проспекте будут вестись работы по ремонту в районе трамвайных путей. На этот период движение по проспекту будет ограничено от Зольной до Гранитной улицы.