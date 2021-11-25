13 новых автобусов передали в школы и дома детского творчества Петербурга

13 новых детских автобусов закупили при помощи федерального бюджета. Фото: gov.spb.ru

Несколько школ и домов детского творчества Петербурга получили от города новые автобусы. Вся техника новая, 2021 года выпуска, и предназначена для перевозки детей. На ее закупку из бюджета было выделено более 30 миллионов рублей.

- 13 новых автобусов передаются в школы и дома детского творчества Красногвардейского, Красносельского, Василеостровского, Приморского, Колпинского и Калининского районов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Получит новый транспорт и оздоровительно-образовательный центр «Балтийский берег».

По словам губернатора Петербурга, город вкладывает деньги в обновление школьного автопарка в соответствии с поручением президента страны. При этом федеральный бюджет помогает регионам в закупках, выделяя часть денег.