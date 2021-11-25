На новогодние украшения Московского и Фрунзенского районов Петербурга потратят 21 млн рублей

На новогодние украшения Московского и Фрунзенского районов потратят 21 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург начинают украшать к Новому году. В этом году оформление будет совершенно новым. Во вторник, 23 ноября 2021 года, Смольный объявил конкурс на портале госзакупок на поиск подрядчика, который украсил Московский и Фрунзенский районы. За это исполнитель получит более 21,2 миллионов рублей.

- Требуется разместить световые композиции на опорах освещения, установить отдельностоящие композиции, а также украсить гирляндами деревья и кустарники, - говорится в документах.

Одна из световых композиций будет представлять собой светящийся шар, другие фейверк. Также будут украшения с надписями "С новым годом". Работу надо будет начать до 17 декабря, а демонтировать красоту после 15 января.

Напомним, что в Ленобласти выбрали новогоднюю ель для Дворцовой площади. Высотой она больше 30 метров.