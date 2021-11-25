3D-принтер для печати человеческих органов нашли на таможне в Петербурге

Незадекларированный принтер для печати органов нашли на таможне. Фото: Александр ГЛУЗ

Необычный незадекларированный груз нашли на Василеостровском таможенном посту в Петербурге. Они заметили среди ящиков и коробок, пришедших из Финляндии, 3D-принтер для печати человеческих органов.

- При проведении таможенного контроля ввезенных в Россию экспресс-грузов из Финляндии, был найден необычный товар, сведения о котором отсутствовали в сопроводительных документах, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Сейчас в ведомстве решают вопрос о возбуждении административного дела в отношении перевозчика за предоставление недостоверных данных о грузе. По оценке экспертов, принтер стоит около 25 тысяч долларов США. Его судьба пока также не определена.