Четыре бронеколпака с защитой от автомата Калашникова продают в Петербурге через сайт объявлений

Четыре бронеколпака по полмиллиона рублей продают в интернете. Фото: "Авито".

Военные бронеколпаки, выдерживающие огонь из автомата Калашникова и позволяющие вести ответный огонь продают в Петербурге через сайт объявлений. «Домики» предназначены для индивидуальной защиты солдата и ведения огня.

- Конструкция позволяет вести наблюдение за охраняемым сектором в дневное и ночное время суток; защитить часового от воздействия стрелкового оружия и осколков гранат. В случае нападения вести ответный огонь на 360 градусов, - говорится в описании товара на сайте «Авито».

По заявке заказчика колпаки могут быть оборудованы системами «комфортного пребывания» - отоплением, вентиляцией, кондиционером и даже туалетом.

Кому именно может понадобиться бронеколпак в Петербурге, продавец не уточняет. Всего в наличие имеется четыре подобных защитных устройства, каждое из которых – новое - обойдется в покупателю в 560 тысяч рублей.