Оборудование и знаки для платной парковки заканчивают устанавливать на 71 улице в центре Петербурга

Новая зона платной парковки вводится в действие с 1 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 декабря в Петербурге почти вдвое увеличится зона платной парковки. Ее увеличение на 71 улицу было анонсировано еще весной, но теперь водителей Петербурга ждет и другая неприятность – стоимость стоянки с той же даты вырастет в полтора раза, с 60 рублей в час на данный момент до 100 рублей.

- На всех улицах уже нанесена специальная разметка синего цвета, подходит к завершению установка дорожных знаков. На сегодняшний день эти работы выполнены на 97%. До 1 декабря завершится установка паркоматов, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Всего на улицах города появится 3100 дорожных знаков и 40 паркоматов. При этом, по данным Смольного, через паркоматы оплачивается лишь 26% сессий, а большинство водителей платят через приложение или смс.