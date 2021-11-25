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Общество25 ноября 2021 15:22

Введение системы QR-кодов в гостиницах Петербурга перенесли на 27 декабря

Изменения в постановлении подписал Александр Беглов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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до 27 декабря заселяться в гостиницы можно без кода.

до 27 декабря заселяться в гостиницы можно без кода.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный отложил введение системы QR-кодов для сферы общепита, торговли и гостиничного бизнеса. Ранее она должна была заработать с 1 декабря, но теперь перенесена на 27 число. Соответствующее изменение в антиковидное постановление внес губернатор города.

- С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного

При этом ПЦР-тест придется сдавать каждые три дня, если проживание продлится дольше этого срока. А вот ходить в ресторан гостиницы можно будет без QR-кода.

Все прочие ограничения продлеваются до 31 января

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