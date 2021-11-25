Систему QR-кодов для магазинов и ресторанов Петербурга не будут вводить с 1 декабря

Введение системы QR-кодов перенесли на 27 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга отложили введение системы QR-кодов в предприятиях общепита и розничной торговли. Ранее предполагалось, что с 1 декабря пойти в магазин (кроме продуктовых) или ресторан модно будет только привитым или официально переболевшим, но просьбы бизнеса дошли до Смольного. На решение повлияла и хорошая эпидобстановка.

- Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Аналогичное изменение в постановлении касается и гостиниц. В них заселение по QR-кодам также переносится на 27 декабря. Однако в отели будут принимать и с отрицательным ПЦР-тестом, который придется делать каждые три дня. Однако в ресторанах при гостиницах их постояльцев будут обслуживать без тестов или кодов.

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