Главный Дед Мороз Карелии вакцинировался от коронавируса

Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Фото: vk.com/karelian_huskies

Главный карельский Дед Мороз Талвиукко вакцинировался от коронавируса. Об этом «КП-Петербург» в четверг, 25 ноября, сообщили в его официальной резиденции в поселке Чална.

- Да, он, конечно же, вакцинировался, - уточнили представители Талвиукко. – Прошел полный курс, есть QR-код, все вполне официально.

Какой именно препарат из четырех (трех без «Спутника Лайт») выбрал главный карельский волшебник, и когда он прошел вакцинацию – опередил Российского Деда Мороза или, наоборот, последовал его примеру – в вотчине Талвиукко не уточнили. Зато рассказали, что традиционной встречи карельского и финского Дедов Морозов, когда Талви-укко встречались на границе, а потом уезжали в турне – один в Россию, другой в Финляндию - в этом году, увы, не состоится. Всему виной – эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения на заграничные поездки.