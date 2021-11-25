Действующие коронавирусные ограничения продлены в Петербурге до 31 января

Карантинные ограничения продлены до 31 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти продлили действующие в Петербурге карантинные ограничения по коронавирусу до 31 января. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного. Однако в ковидном 121-м постановлении есть и другие изменения. Так, введение системы QR-кодов в организациях торговли, общепите и гостиницах перенесли с 1 на 27 декабря.

- Все остальные ограничения продлеваются до 31 января: допуск по QR-кодам в учреждения культуры, спортзалы, бассейны, а также при посещении культурных, спортивных, конгрессно-выставочных мероприятий и церемоний бракосочетания, - сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

При этом власти города намерены проработать дополнительные ограничения на время новогодних праздников с 27 декабря по 9 января. Точные параметры карантинных мер будут зависеть от эпидобстановки.

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