На Дворцовой площади к Новому году появятся четыре фотозоны с мини-елками

Вот так будут выглядет праздничные фотозоны. Фото: «Городской центр рекламы и праздничного оформления»

Совсем скоро Петербург начнет готовить к Новому году. Подготовительные работы, конечно, не обойдут стороной и сердце Северной столицы – Дворцовую площадь. О том, как украсят ее, «Комсомолке» в четверг, 25 ноября, рассказали в «Городском центре рекламы и праздничного оформления».

- На Дворцовой площади появятся четыре праздничные фотозоны, - сообщили в ведомстве. – Там будут расположены небольшие елочки в дополнение к главной елке в центре и по две праздничные скульптуры.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Петербургу уже подыскали главную новогоднюю елку. Тридцатиметровую лесную красавицу обнаружили в Приозерском районе Ленинградской области, неподалеку от трассы «Сортавала» - она лучше всего подошла по высоте, обхвату и уровню пушистости. В первых числах декабря ее демонтируют и доставят в город.

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