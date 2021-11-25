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Общество25 ноября 2021 16:14

Беглов объяснил, почему отложил введение системы QR-кодов в Петербурге

С 1 декабря она должна была начать работу в торговле, общепите и гостиницах
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Власти решили повременить с системой кодов и дать возможность спокойно купить подарки к Новому году.

Власти решили повременить с системой кодов и дать возможность спокойно купить подарки к Новому году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему отложил введение системы QR-кодов в розничной торговле, предприятиях общепита и гостиницах. Она должна была начать действовать с 1 декабря, но вступит в силу лишь через 26 дней.

- Это связано с тем, что обстановка улучшается и многие жители Петербурга вакцинировались. Идет снижение заболеваемости и мы решили дать возможность людям спокойно сделать покупки к Новому году, - заявил в эфире телеканала «78» губернатор.

Одновременно с этим он дал поручение проработать вопрос введения дополнительных ограничений на период новогодних праздников с 27 декабря по 9 января. Они коснутся предприятий развлечения, досуга, общепита, розничной торговли. А кроме того: театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок

Прочие, уже действующие карантинные меры, сохраняются по 31 января.

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