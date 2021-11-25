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Общество25 ноября 2021 16:18

Власти Петербурга планируют не повышать плату за капремонт в 2022 году

Однако рабочий вариант проекта постановления еще может измениться
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный планирует не повышать плату за капремонт в 2022 году в Петербурге.

Смольный планирует не повышать плату за капремонт в 2022 году в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный раздумывает о том, чтобы действительно не повышать плату за капитальный ремонт в 2022 году в Петербурге. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в городском правительстве. Напомним, ранее губернатор Александр Беглов при чтении бюджета в Заксобрании предложил добавить Фонду капремонта еще 3 млрд рублей. В итоге так и случилось. Ожидается, что эти средства и позволят не увеличивать взносы на капитальный ремонт.

- Торопиться с громкими словами не стоит. Действительно, существует проект постановления о сохранении текущих взносов. Но это еще рабочий вариант, - уточнил «КП-Петербург» собеседник в Смольном.

Ситуация обещает вскоре проясниться. Если тарифы на капремонт останутся те же, то это будет явно хорошей новостью на фоне повышения стоимости проезда в общественном транспорте в 2022 году в Петербурге.

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