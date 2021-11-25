Появились эскизы новых объектов в парке «Остров фортов» в Кронштадте

Появились рендеры новых объектов "Острова фортов" в Кронштадте. Фото: предоставлено "КП"

Куратор парка «Остров фортов» Ксения Шойгу продемонстрировала эскизы новых объектов на территории туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Напомним, в июле 2021 года там открыли вторую часть общественного пространства. До 2026 года в парке планируют реализовать еще 16 проектов, в том числе Музей военно-морской славы.

До 2026 года на территории огромного парка появятся еще 16 объектов. Фото: предоставлено "КП"

На рабочей встрече Шойгу с губернатором Северной столицы Александром Бегловым обсуждались вопросы реставрации трех фортов в Кронштадте. В частности, градоначальник одобрил идею по приведению в порядок узкоколейных путей местной крепостной ж/д дороги. В частности, «узкоколейка» сохранилась на дамбе, что соединяет форт «Петр Первый» с островом Котлин.

Не обойдется и без строительства современного спорткомплекса. Фото: предоставлено "КП"

- Город направит на развитие улично-дорожной сети Кронштадта 4,9 млрд руб. В период с 2022 по 2024 годы там построят и реконструируют шесть объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Идет подготовка к реконструкции развязки КЗС и Кронштадтского шоссе, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.