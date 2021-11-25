25-й Мировой энергетический конгресс пройдет в октябре 2022 года в Петербурге

В 2022 году в Петербурге состоится 25-й Мировой энергетический конгресс. Фото: Олег ЗОЛОТО

В октябре 2022 года в Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. В данный момент Северная столица ведет переговоры с регионами-партнерами насчет участия в масштабном мероприятии. Уже известно, что власти Петербурга представят на конгрессе концепцию развития энергетики города будущего. В разработку проекта привлекли ведущих экспертов, а также ученых.

- На форуме мировому сообществу расскажут об инновационных разработках, проектах и достижениях производителей и разработчиков в энергетической сфере из Петербурга, - передает пресс-служба Смольного.

К слову, в апреле 2022 года в Северной столице пройдет еще одно значимое мероприятие – Российский международный энергофорум. В обоих случаях не исключено очное проведение всех событий.