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Общество25 ноября 2021 17:08

К середине 2023 года троллейбусный парк Петербурга обновят на 5 млрд рублей

В распоряжение «Горэлектротранса» поступит 166 машин
Никита НЕСТЕРОВ
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В 2023 году троллейбусный парк Петербурга серьезно обновится.

В 2023 году троллейбусный парк Петербурга серьезно обновится.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабное обновление транспортного парка Санкт-Петербурга планируется провести в 2022-2024 годах. В частности, в течение трех лет город собирается приобрести 350 современных комфортабельных троллейбусов.

На портале государственных закупок появилась информация о первой партии из 166 машин. Их закупят в несколько этапов до середины 2023 года. На это потратят 4,9 миллиарда рублей.

- Кроме того, в течение трех лет мы закупим 350 трамваев, 950 вагонов метро трамваев и 400 электробусов, для которых построят специальный парк в Красногвардейском районе, - высказывался на недавней пресс-конференции председатель Комтранса Кирилл Поляков.

Ранее мы писали, что Смольный пока не рассматривает введение QR-кодов в общественном транспорте, как это сделали в Казани.