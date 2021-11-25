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Общество25 ноября 2021 17:29

В 2022 году Петербург закупит 280 автобусов

Город ждет масштабное обновление транспортного парка
Никита НЕСТЕРОВ
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Петербург ждет масштабное обновление автобусного парка.

Петербург ждет масштабное обновление автобусного парка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году Петербург приобретет 280 автобусов на газомоторном топливе. Пополнение парка пройдет в рамках перехода на новую транспортную модель. С 1 апреля 2022 года Северная столица начнет отказываться от маршруток в пользу социальных автобусов.

- Также появится пересадочный тариф. По которому в течение часа стоимость первой поездки составит 40 рублей, второй - 10, а третья будет бесплатной, - сообщали ранее в Комитете по транспорту.

Добавим, что после перехода на новую модель маршрутки заменят автобусами на 92 направлениях.

Также «Комсомольская правда» писала о том, что середины 2023 года «Горэлектротранс» купит 166 современных троллейбусов.