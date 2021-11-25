Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Петербург 8 января

В Петербург 8 января прибудет поезд Деда Мороза. Фото: РЖД

Поезд Деда Мороза прибудет в Петербург в субботу, 8 января 2022 года. Об этом говорится на сайте РЖД. Состав будет находиться на Витебском вокзале в течение почти всего дня. Посещение поезда волшебника из Великого Устюга – платное. В тариф входит развлекательная программа, чаепитие в вагоне-ресторане, беседа с Дедом Морозом и получение от него новогоднего подарка. Кроме этого из поезда можно будет отправить праздничные открытки для родных и близких в любом регионе России.

- Путешествие Деда Мороза продлится 41 день, а его маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно, - сообщается на сайте РЖД.

Добавим, что каждая праздничная программа продлится 45 минут. Всего их будет десять.