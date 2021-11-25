Зоозащитники из Петербурга показали сражение нерпы с полотенцем после купания

Нерпа из Центра реабилитации ластоногих в Петербурге невзлюбила полотенца. Фото: vk.com/sealrescue

Фонд друзей балтийской нерпы показал милое видео того, как один из их воспитанников-ластоногих сражается с полотенцем. Оказалось, что не все любят сушиться после купания. Вот и самка нерпы не хотела прерывать водные процедуры в бассейне. Девочка почему-то постоянно злится на полотенца.

- А кто вам говорил, что все нерпы – милые «пупусечки»? Воспитанница, поступившая к нам 25 августа из Кокорево, не очень-то любит все эти ваши полотенчики. Все еще хотите ее погладить? – шутят сотрудники петербургского Центра реабилитации ластоногих.

Подписчики Фонда пошутили, что можно сделать нерп Шлиссика и Крошика кураторами этой малышки. Но зоозащитники признались, что с такой дерзкой девочкой страшно знакомить парней.