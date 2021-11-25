Пенсионеров и студентов из Ленобласти обязали привиться до 15 февраля

В Ленобласти рассказали о сроках обязательной вакцинации среди студентов и пенсионеров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор уточнил сроки обязательной вакцинации среди студентов и лиц жителей старше 60 лет в Ленобласти. Напомним, ранее главный санврач 47-го региона Ольга Историк заявила о малом количестве привитого населения. Поэтому ведомство приняло решение увеличить темпы вакцинации в области путем введения новых мер. Обязательная вакцинация касается госслужащих, студенток колледжей и вузов, а также пенсионеров. Им дается более двух месяцев.

- Постановляю… организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 января 2022 года, а вторым компонентом вакцины – в срок до 15 февраля 2022 года, - сообщается в постановлении главного санитарного врача Ленобласти.

К слову, в регионе действует правило вакцинации не менее 80% персонала госучреждений и организаций в сфере образования, медицины, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, торговли. Привиться обязаны и транспортники.