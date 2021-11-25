Дымоходы печей в крематории Петербурга починят за 23 млн рублей

В петербургском крематории собираются отремонтировать печи. Фото: Александр ГЛУЗ

ГУП «Ритуальные услуги» готовится потратить 22,9 млн рублей на ремонт дымохода печей в крематории Петербурга. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. В конкурсе решил принять участие только один-единственный подрядчик. Он и стал победителем, название компании не упоминается в протоколе о подведении итогов аукциона.

- Требуется выполнить работы по ремонту систем дымоудаления кремационных печей. Срок выполнения – по 31 декабря 2021 года. Место выполнения – Шафировский проспект, д.12, литера Т, - сообщается в документации.