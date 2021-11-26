Инспекторы Смольного «под прикрытием» стали выявлять нарушителей ковидных правил

В Смольном придумали новый способ поимки нарушителей мер по коронавирусу. Фото: vk.com/kvzpb_official

Инспекторы комитета по вопросам правопорядка стали выявлять нарушителей мер безопасности по коронавирусу с помощью новой методики – работая «под прикрытием». Сотрудники Смольного одеваются в гражданскую одежду. Закон позволяет работать им без привычной униформы, в том числе без жилетки. Так гораздо эффективнее ловить нарушителей, особенно тех, кто пренебрегает масками в общественных местах.

- По итогам рейда в Невском районе инспекторы составили два административных протокола на продавцов торговых точек, которые пренебрегли масками. Кроме этого уполномоченные сотрудники выявили пять «расклейщиков» объявлений, им грозит штраф до пяти тысяч рублей и вызов в полицию, - сообщает пресс-служба городского комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

Сработала новая тактика и для поимки нелегальных торговцев возле станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Благодаря этому эвакуировали шесть незаконных объектов, горе-собственникам грозят крупные штрафы.