Последние новости в Санкт-Петербурге на 26 ноября 2021 года: Местоположение главной елки города и перенос введения QR-кодов в ТЦ и общепите

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 ноября 2021 года. Мы выяснили все о главной елке города, которую установят на Дворцовой площади. Напомним, зеленая красавица в этом году будет вновь живая. Сейчас она ждет лесорубов в Приозерском районе возле трассы «Сортавала». Дерево пушистое, с прямым стволом. Елке не менее 90 лет.

Власти Северной столицы решили отложить введение QR-кодов для допуска в торговые центры и общепит. Напомним, ранее Смольный планировал, что эта мера будет действовать с 1 декабря. Однако теперь QR-коды потребуют незадолго до Нового года – с 27 декабря. По словам губернатора, перенос связан с хорошими темпами вакцинации и улучшением эпидситуации в городе. Как прогнозирует градоначальник, таким путем Петербург может достичь коллективного иммунитета уже к 15 января 2022 года.

«КП-Петербург» попыталась разобраться в громкой истории о задержании в городе миллиардера Ебралидзе. ФСБ выясняет, как из бывшего банка бизнесмена пропали три млрд рублей «налички». Сам Ебралидзе заявляет, что не в курсе, куда пропали деньги. Он парирует тем, что ранее писал заявление в полицию об их пропаже.