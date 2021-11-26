Что произошло в ночь на 26 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает о том, что произошло в ночь с 25 на 26 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Двое водителей устроили потасовку на перекрестке проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов. Очевидцы не знают, из-за чего конкретно повздорили мужчины, но один из них брызнул в оппонента перцовым газом. В итоге пострадавшему пришлось вызывать «скорую», промыть глаза молоком не помогло.

Потасовка на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов. Фото: vk.com/spb_today

Троица автомобилей встали в «паравозике» перед Вантовым мостом на внутренней стороне КАД. Водители дожидались инспекторов ГИБДД посреди позднего вечера в споре, кто прав, а кто виноват.

Маршрутка влетела в автобус на Таллинском шоссе. По сообщениям очевидцев, пассажиры были и там, и там. Не исключено, что водители что-то не поделили и выясняли отношения на дороге.