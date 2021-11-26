Дом с мансардой сгорел в Петербурге в ночь на 26 ноября

Дом сгорел на Муринской дороге в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова ночной пожар практически уничтожил дом в Санкт-Петербурге. В ночь на 26 ноября 2021 года в экстренную службу поступило сообщение о возгорании в Красногвардейском районе. Говорилось, что горит небольшой дом номер 19 на Муринской дороге. На место незамедлительно выехали спасатели.

-Прибыв на вызов, пожарные увидели, что горит одноэтажный дом с мансардой, размером пять на пять метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

К спасению постройки приступили 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины. Они тушили пламя около часа, прежде чем опасность миновала.

В итоге в 03:34 часов пожар был ликвидирован. Дом выгорел по всей площади.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.