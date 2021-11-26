Дождливо с порывистым ветром будет в Петербурге 26 ноября

Дождь и мокрый снег ждут Петербург 26 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 26 ноября 2021 года, в Санкт-Петербурге снова будет плюсовая температура. Однако тепло все же подходит к концу. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В течение дня в городе будут дожди, мокрый снег, а вечером на дорогах появится гололед.

- Сегодня погоду продолжит формировать циклонический вихрь, однако по мере продвижения на восток, он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью, - рассказал синоптик.

Весь день небо над городом будет затянуто серыми облаками. Пройдут дожди, переходящие с мокрый снег.

Днем температура воздуха в Северной столице составит 1-3 градуса тепла, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер ожидается юго-западный, который постепенно сменится на северо-западное направление 5-10 метров в секунду с порывами.