Особняк Целибеевой в центре Петербурга выставили на продажу

В центре Петербурга продают особняк Целибеевой / Фото: Авито

В самом центре Санкт-Петербурга продают особняк 19-го века. Здание известное как особняк Целибеевой находится на улице Некрасова, дом 14. Постройка выполнена в стиле поздней эклектики по проекту архитектора Демяновского. Объявление о его продаже появилось в интернете 23 ноября 2021 года.

- Объект расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от главных транспортных магистралей города и центральных станций метро. Назначение здания - жилое, - рассказал продавец.

В доме пять этажей, включая подвал и мансарду. Также имеется внутренний двор. Парадный вход в особняк со стороны Некрасова. Общая площадь дома почти 600 квадратных метров. Продается он за 150 миллионов рублей.

В 2001 году дом был внесен в список объектов, представляющих культурную ценность. А в 2009 году в нем была проведена реконструкция с реставрацией исторических интерьеров.