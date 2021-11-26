Пожар произошел в доме в Кировском районе Санкт-Петербурга

Пожар произошел в заброшенном доме в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром 26 ноября 2021 года в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме 3/5 по улице Шкапина поступило в 7:22 часов. На место сразу же выехала бригада спасателей.

- Прибыв по адресу, пожарные увидели, что огонь полыхает в одноэтажном заброшенном доме размером 15 на 50 метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Внутри постройки горел мусор. Площадь пожара составила в общей сложности 20 квадратных метров.

К борьбе с пламенем приступили 20 спасателей и четыре пожарные машины. Всего за полчаса им удалось совладать с огнем и потушить его. В 7:51 часов пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Сейчас на месте работают специалисты для того, чтобы установить причину возгорания.