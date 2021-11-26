Годовалая девочка получила сильные ожоги в квартире на севере Петербурга

Двухлетняя девочка госпитализирована в Петербурге с сильными ожогами Фото: Олег ЗОЛОТО

Маленькая девочка оказалась в больнице Санкт-Петербурга с сильными ожогами. Днем 25 ноября 2021 года в полицию из детской больницы №1 поступило сообщение о том, что к ним госпитализировали годовалую пациентку в тяжелом состоянии. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Ребенка забрали из квартиры дома 20/1 по улице Композиторов. У нее термические ожоги 2 и 3 степени подбородка, спины, правого предплечья и груди. Малышка находится в тяжелом состоянии, - сообщил источник.

Известно, что девочка живет только с мамой, 29-летней женщиной. В тот день утром ребенок случайно опрокинул на себя емкость с кипяченым молоком, от чего и получил ожоги.

Сейчас за состоянием девочки следят врачи больницы.