Смольный добавил 4,6 миллиарда рублей на строительство метро

Смольный разрешил выдать аванс в 4,6 миллиарда рублей на строительство метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга добавят, точнее выдадут авансом денег на развитие транспортной инфраструктуры. Средства пойдут на строительство метро, конкретно - «оранжевой» и «коричневой» веток автомобильной Московско-Дунайской развязки.

- Власти разрешили авансировать затраты на строительство участка от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» в размере 3,4 миллиарда рублей, а также на участке «Спасская» - «Горный институт» - на 1,2 миллиарда, - пишет «Петербургский дневник».

Кроме того, на 30%, до двух миллиардов рублей повышается аванс на строительство автомобильной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. А 380 миллионов рублей получит подрядчик, строящий подземный переход у «Лахта Центра».