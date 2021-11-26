Четверо детей пропали без вести в Петербурге 25 ноября

Четверо подростков пропали без вести в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки пропали без вести четверо подростков. Все в возрасте от 15 до 16 лет. Об этом "КП-Петербург" 26 ноября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- Ночью 25 ноября в полицию Фрунзенского района обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что 23 ноября в четыре часа дня ее 16-летний сын ушел из дома и до сих пор не вернулся, - рассказал источник.

Также днем в полицию позвонила 44-летняя женщина. У нее 25 ноября пропал 15-летний сын, ученик восьмого класса. Мальчик проживает в Кронштадтском районе.

Еще одна 15-летняя девочка пропала в Колпинском районе. Она проживает в детском доме. Еще одна 16-летняя школьника ушла из социальной гостиницы в Невском районе. О ее местонахождении тоже до сих пор ничего неизвестно.

На данный момент полиция разыскивает пропавших подростков.