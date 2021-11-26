«Горэлектротранс» купит 263 новых троллейбуса за 8,5 миллиардов рублей

"Горэлектротранс" купит 263 новых троллейбуса. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Петербургский «Горэлектротранс» решил масштабно обновить подвижной состав. На сайте госзакупок появилось две заявки на общую сумму почти в 8,5 миллиардов рублей. На эти деньги перевозчик намерен купить в общей сложности 263 троллейбуса.

- Поставка низкопольных троллейбусов большой вместимости (от 80 до 90 человек) с увеличенным автономным ходом и наличием системы климат - контроля пассажирского салона, - говорится в тексте заявки на 97 подобных машин.

За каждую из них «Горэлектроранс» готов заплатить по 35 миллионов рублей, а всего - три миллиарда 390 миллионов.

Вторая заявка размещена на закупку 166 троллейбусов с вместимостью до 100 человек, с климат-контролем, но без автономного хода, то есть без аккумуляторов для возможности проехать участок без проводов.

Каждая из машин обойдется почти в 30 миллионов рублей, или 4,9 миллиарда в целом.