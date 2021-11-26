Александр Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе / Фото: МЧС России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 26 ноября 2021 года выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе. В результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погиб 51 человек.

- Трагедия на шахте "Листвяжная" унесла жизни многих людей. Петербуржцы разделяют горе семей, потерявших сыновей, отцов, братьев. Желаю стойкости и сил, чтобы пережить тяжесть утраты, - обратился к жителям Кузбасса градоначальник Северной столицы.

ЧП произошло 25 ноября. На момент взрыва в шахте находились 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек, но 46 шахтеров оказались погребены под землей. Во время спасательных операций погибли еще шесть сотрудников МЧС. На утро 26 ноября стало известно, что на месте аварии был найден один живой шахтер.