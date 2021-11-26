Градкомиссия согласовала строительство трех домов и гостиницы в Петербурге

Градкомиссия Петербурга согласовала четыре обращения застройщиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга согласовала четыре проекта крупной застройки в городе - апартаментов, двух жилых комплексов и гостиницы. Об этом в Смольном рассказали 26 ноября 2021 года.

- На проспекте Мечникова застройщик собирается возвести комплекс апартаментов на 860 человек с подземной автостоянкой. Проект разрешено реализовывать только при условии строительства детского сада на 160 мест и помещений для кабинета врача общей практики. Эти объекты должны быть переданы в собственность города, - рассказали в городской администрации.

В Колпино на Загородной улице планируется построить дом на 2440 человек. Его реализация также разрешена при условии строительства школы, а также детского сада и кабинета врача.

Огромный жилой комплекс на 20,6 тысяч человек планируется построить в Шушарах. Застройщик обязан возвести три школы, семь детских садов и поликлинику. Эти объекты также должны быть переданы городу.

Также в Петербурге собираются построить и новую гостиницу на 376 человек. Застройщик должен будет благоустроить территорию и сделать парковку.