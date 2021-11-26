Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 26 ноября

Более 1,7 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге на 26 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге после резкого снижения заболеваний коронавирусом, заражаемость снова пошла вверх. Уже третий день подряд суточная заболеваемость растет. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 26 ноября 2021 года в городе выявлено еще 1,7 тысяча случаев.

- За минувшие сутки в Петербурге наличие коронавируса подтвердилось еще у 1704 человек. Среди погибших от инфекции 64 пациента, а 3455 человек выздоровели, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 779 037 горожан, из них выздоровели 718 091 человек и скончались 25 931 пациентов.

Напомним, что накануне Смольный заявил, что отменяет введение QR-кодов с 1 декабря. Теперь сроки для начала работы системы пропусков для мест общепита и непродуктовых магазинов - 27 декабря.