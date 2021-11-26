Полиция Петербурга поймала мужчину, укравшего урожай лаванды в Крыму

В Петербурге поймали крымчанина, укравшего тонну лаванды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычного для Северной столицы злоумышленника задержали петербургские полицейские. Им в руки попал находящийся в розыске 29-летний уроженец Крыма. Его искали по делу о краже... урожая лаванды.

- Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении в июле 2019 года в Симферополе урожая лаванды весом более тонны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тогда обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Нашелся мужчина спустя два года на Московской улице во Всеволожске. Теперь крымчанина этапируют на родину, местные полицейские уже получили извещение от коллег с Северо-Запада.