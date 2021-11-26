Тренер-безмасочник Александр Ильин не явился в суд в Петербурге

Заседание по делу тренера-безмасочника Александра Ильина отложено из-за его неявки / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Московский районный суд Санкт-Петербурга 26 ноября 2021 года был вынужден снова отложить заседание по делу в отношении тренера по плаванию Александра Ильина, которого привлекли к отвественности за то, что он отказался надевать маску в аэропорту Пулково. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Ильин не явился в суд.

- Адвокат Ильина попросила приобщить к делу справки из клиники, куда тренер обратился 25 ноября с жалобами на высокое давление. Сейчас он находится на больничном, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что 25 ноября Ильина удалили из зала суда, так как он снова был без маски, и забрали в отделение полиции.

Кроме того, защита предъявила справку из травмпункта, в которой говорится, что после задержания в Пулково у Ильина множество ушибов, которые он получил от действий полиции. Также адвокат просила прекратить дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Суд перенес заседание на 1 декабря.