Полиция задержала наркозакладчицу в Кудрово

Полиция в Кудрово задержала наркозакладчицу Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Кудрово, что под Санкт-Петербургом, полиция задержала 31-летнюю женщину, делающую закладки наркотиков. Как рассказали 26 ноября 2021 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, закладчицу поймали у дома 14 корпуса 2 по Европейскому проспекту. При себе у нее было 10 свертков с дозами.

- Дальше прошел обыск по месту жительства задержанной. Там полиция обнаружила еще около 150 граммов синтетического наркотика, - рассказали в полиции.

Благодаря записям в телефоне женщины, полицейские установили 18 тайников в Невском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Выяснилось, что женщина занимается "бизнесом" уже с 2019 года. Она является администратором сайта, продающего наркотики, а также закладчицей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает ее сообщников.