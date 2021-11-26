20 мостов и тоннелей Петербурга отремонтировали в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

За текущий год в Санкт-Петербурге было отремонтировано 20 мостов, путепроводов и тоннелей. Об этом 26 ноября 2021 года сообщили в "Мостотресте". В основном работы велись по замене асфальта. Ремонт прошел на Литейном, Кантемировском, Пикаловом мостах, Приморском и Ушаковском путепроводах и многих других.

- Всего было восстановлено более 7,3 тысяч квадратных метров асфальта. Также специалисты стирали надписи, обрабатывали антисептиков деревянные конструкции и восстанавливали мощение, - рассказали в "Мостотресте".

Также за 11 месяцев текущего года была обновлена краска более чем на 54 тысячах квадратных метрах металло- и железобетонных конструкциях.

Кроме того, в течение года работники постоянно чистили облицовку мостов и набережных от загрязнений, ремонтировали гранитные ступени и плиты.