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Общество26 ноября 2021 10:00

Депутат ЗакСа предложил Илону Маску открыть завод Tesla в Петербурге

Предпринимателя приглашают стать резидентом особой экономической зоны
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Депутат Закса призвал Илона Маска открыть завод Tesla в ОЭЗ Петербурга

Депутат Закса призвал Илона Маска открыть завод Tesla в ОЭЗ Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложил Илону Маску открыть завод Tesla в Северной столице. Парламентарий Дмитрий Панов обратился к предпринимателю с официальным письмом и пригласил его стать резидентом особой экономической зоны, для которой ЗакС принял льготы для новых резидентов.

- Вы неоднократно выражали заинтересованность в развитии сети производственных площадок для автомобиле Tesla, отмечая и Россию, как потенциального партнера. Сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы реализовать это намерение, - обратился Панов к Маску.

Он добавил, что на территории Петербурга уже есть автомобильный кластер ведущих производителей, а также производителей автомобильных компонентов, отметив, что Северная столица готова к приему международных инвестиций.

Напомним, что в третьем чтении ЗакС города принял проект закона, который предусматривает введение налоговых льгот на прибыль для новых резидентов ОЭЗ в городе.