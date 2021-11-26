Депутат ЗакСа предложил Илону Маску открыть завод Tesla в Петербурге

Депутат Закса призвал Илона Маска открыть завод Tesla в ОЭЗ Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложил Илону Маску открыть завод Tesla в Северной столице. Парламентарий Дмитрий Панов обратился к предпринимателю с официальным письмом и пригласил его стать резидентом особой экономической зоны, для которой ЗакС принял льготы для новых резидентов.

- Вы неоднократно выражали заинтересованность в развитии сети производственных площадок для автомобиле Tesla, отмечая и Россию, как потенциального партнера. Сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы реализовать это намерение, - обратился Панов к Маску.

Он добавил, что на территории Петербурга уже есть автомобильный кластер ведущих производителей, а также производителей автомобильных компонентов, отметив, что Северная столица готова к приему международных инвестиций.

Напомним, что в третьем чтении ЗакС города принял проект закона, который предусматривает введение налоговых льгот на прибыль для новых резидентов ОЭЗ в городе.