На «Кировском заводе» рабочий проломил голову коллеге в раздевалке

Двое рабочих подрались в раздевалке после смены.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Полиция Кировского района ищет рабочего «Кировского завода» по имени Михаил, который жестоко избил коллегу в раздевалке после трудового дня. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проломленным черепом.
- 25 ноября в из своей квартиры дома по улице Зины Портновой с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным переломом левой височной кости, гематомами и ссадинами лица в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1972 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».
Со слов потерпевшего, его сильно избил в раздевалке одного из цехов другой рабочий.
Сейчас агрессивного коллегу ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.