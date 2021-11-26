На «Кировском заводе» рабочий проломил голову коллеге в раздевалке

Двое рабочих подрались в раздевалке после смены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Кировского района ищет рабочего «Кировского завода» по имени Михаил, который жестоко избил коллегу в раздевалке после трудового дня. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проломленным черепом.

- 25 ноября в из своей квартиры дома по улице Зины Портновой с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным переломом левой височной кости, гематомами и ссадинами лица в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1972 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Со слов потерпевшего, его сильно избил в раздевалке одного из цехов другой рабочий.

Сейчас агрессивного коллегу ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.