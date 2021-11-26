Петербургские врачи спасли недоношенного младенца с перфорацией желудка

Врачи СПбГПМУ спасли недоношенного ребёнка с перфорацией желудка / Фото: СПбГПМУ

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета спасли новорожденного малыша с перфорацией желудка. Мальчик родился в Грозно, но уже на пятые сутки ему понадобилась срочная операция. Тогда в Чечню срочно вылетел исполняющий обязанности заведующего кафедрой хирургических болезней детского возраста СПбГПМУ Алексей Подкаменев.

При рождении мальчик весил всего 900 граммов. Операция была нужна ему срочно, а перелет в Петербург он бы не вынес.

- Перфорация желудка встречается редко – это примерно 7% от всех случаев перфораций желудочно-кишечного тракта у новорожденных. Такое состояние может привести к очень тяжелым последствиям, - пояснил врач.

Операция прошла успешно и спустя десять дней его доставили в Петербург. Но там появилось другая опасность - поражение тонкой кишки. Поэтому ребенку понадобилась еще одна операция.

На данный момент малыш находится в петербургской больнице. Его состояние стабилизировалось и ребенок пошел на поправку.