Знак качества «Сделано в Петербурге» вручили в Смольном

В Смольном наградили петербургских производителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почетный знак «Сделано в Петербурге» вручали сегодня в Смольном лучшим производителям города на Неве. Награждал лучших из лучших в торжественной обстановке лично губернатор. Он де поблагодарил лауреатов за то что у жителей города есть работа.

- Благодаря вашим усилиям в городе самый низкий уровень безработицы – всего 1,7 процента (около 53 тысяч человек - прим.ред.). В начале пандемии без работы были около 100 тысяч человек, огромное число. Хочу сказать огромные слова благодарности, - заявил Беглов, речь которого приводит пресс-служба губернатора.

Он отметил, что работодатели отнеслись с пониманием относитесь к тем мерам, в том числе ограничительным и введением системы QR-кодов, которые предпринимает правительство города.

Среди награжденных оказались представители сферы судостроения, заводы по производству двигателей и фарфора, предприятия оборонной промышленности и другие.