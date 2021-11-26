Более 380 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Более 380 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Петербурге на 26 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сократили количество коек для лечения больных коронавирусом. Однако пока что уровень суточной госпитализации находится на относительно высоком уровне. По данным Смольного на 26 ноября 2021 года за минувший день на больничных койках оказались еще более 380 человек.

- Накануне в больницы были госпитализированы 384 человек с инфекцией. При этом выписаны 524 пациента, - говорится в отчете городской администрации.

Принимать зараженных продолжают в 18 больницах Петербурга. Там развернуто более 8,1 тысяч мест, из которых заняты 5,9 тысяч коек. Среди пациентов 595 находятся в тяжелом состоянии. Они помещены в отделения реанимации. Еще 306 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, во временном госпитале "Ленэкспо" находятся 169 человек, еще 402 пациентов содержатся в пансионате "Заря".